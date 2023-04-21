Erdoğan'ın müjdesi doğalgaz faturasına kaç TL olarak yansıyacak hesaplandı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam Karadeniz gazının devreye alınmasıyla verdiği konutlarda kullanılacak mutfak ve sıcak su tüketiminde 25 metreküp doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağına dair müjde sonrasında 25 metreküp doğalgazın faturalara etkisi hesaplandı.

T24’de yer alan habere göre; İSKİ’nin sitesinde yer alan abone doğalgaz satış fiyatı 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4638 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,63 TL anlamına geliyor.

Son fiyatlara göre 25 metreküp doğalgaz 115 TL yapıyor. Sonuç olarak doğalgaz faturalarında 115 liralık indirim bekleniyor.

2023 yılının kış döneminin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi doğalgaz tüketimini de geçtiğimiz yıla göre azalttı. Ayda 300 metreküp doğalgaz tüketen bir aile 1389 lira fatura ödemektedir. Doğalgazdan tasarruf etmeye çalına dairelere 800 ila 900 lira bandından fatura yansırken bazı dairelerde 1500 liranın üzerine çıkabilmektedir.