Eriğin kilosu 50 liraya kadar düştü

Yılın başlarında kilosu altın fiyatlarıyla yarışan erik fiyatları, 50 liraya kadar gerilerken ay sonunda ise 20 liradan alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Kilosu altın fiyatlarıyla yarışan erikle ilgili Kepez ilçesinde 1500 metrekarede 200 ağaçla turfanda erik yetiştiren Cengiz Avcı, rekoltenin artmasıyla birlikte şu an eriğin kilosunu 50 liradan sattıklarını, ay sonunda ise 20 liradan alıcı bulacağını söyledi.

Ocak ayında ağaçlarının çiçeklendiğini, şubatta ise ilk ürünleri topladıklarını anlatan Avcı, ilk etapta çıkan 70-80 kilo eriği aşeren annelere ve iç piyasaya 100 gramlık paketlerde 80 ya da 100 liraya sattıklarını ifade etti.



İlk ürünler Avrupa'ya gitti

İhracatçı Harun Oran, erik ihracatına şubat ayında başladıklarını anlattı. İlk ürün olarak 20-30 kiloyu uçakla aşeren anne adaylarına gönderdiklerini belirten Oran, şöyle konuştu:

İlk dönem çok pahalıydı. Sonra 250 liraya düştü. Ürünleri tırlarla göndermeye başladık. Tonajımız da arttı. Avrupa'ya 250 liradan 15-20 ton civarında erik sattık. Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkelere gönderdik.



Rekoltenin artmasıyla fiyatların düştüğünü aktaran Harun Oran, “Fiyatların düşmesinden memnun kaldık. Kilosu 50 liraya kadar düştü. Erik fiyatları daha da düşecek. Müşteriler 'Eriğin fiyatı neden düşmüyor' diye şikayet ediyordu.

Hava şartları nedeniyle erik ağaçları çiçek açmadı, büyümedi, meyve veremedi. Hala geç kalmış durumda. Geçen sene nisan ayının başında açık arazi eriğin ihracına başlamıştım. Şu an hala serada yetişen eriği alıyoruz. İlerleyen günlerde fiyatlar gerileyecek" dedi.