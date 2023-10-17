Ev alacaklara kötü haber! 2 ay sonra bir ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 5.5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 90.3 arttı. Böylece konut fiyatları iki ay aradan sonra yeniden yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Ağustos 2023 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,5 artarak 1043 seviyesinde gerçekleşti.

KFE, ağustosta yıllık bazda yüzde 90,3 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 21,9 oldu.





EN YÜKSEK ARTIŞ İSTANBUL'DA

Üç büyük il için KFE değişimine bakıldığında, ağustosta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 5,4, 5,2 ve 5,5'lik artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 78,4, Ankara'da yüzde 100,4 ve İzmir'de 90,3'e yükseldi.





İKİ AY SONRA İLK YAŞANDI

Konut fiyatları dolar bazında iki ay aradan sonra yükseldi.

Rakamlar dolar bazında incelendiğinde metrekare ortalaması Türkiye ortalamasında 1031.2 dolar, İstanbul ortalamasında 1546.9 dolar oldu.

DHA