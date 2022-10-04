Eylül ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artışla 22,6 milyar dolar oldu.

Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı.

Ticaret Bakan Mehmet Muş, eylülde ihracatın yüzde 9,2 artarak 22,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Aynı ayda ithalat yüzde 41,5 oranında artışla 33 milyar dolar oldu. Eylül ayında dış ticaret açığı 10,38 milyar dolar oldu.

Ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 17,1 oranında artışla 188,2 milyar dolar, ithalat yüzde 40,8 oranında artışla 272,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bakan Muş, 9 aylıt dönemde ithalatın yaklaşık üçte birinin enerjiden kaynaklandığını son dönemde altın ithalatının artışta olduğunu belirtti.