Fahiş fiyat artışları için yeni düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren iç ticaret alanında yürürlüğe girecek düzenlemeleri duyurdu. Açıklamada restoran ve kafelere getirilen fiyat ve menü bilgileri düzenlemesi, ikincil el araç satışı ve e-ticarete getirilen düzenlemeler yer aldı. Söz konusu düzenlemelerin fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek ve mağduriyetleri önlemek amacıyla getirildiği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, tüketici mağduriyetlerini engellemek, üretici-tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari faaliyetleri düzenlemek ve iç piyasadaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla yeni düzenlemeleri yürürlüğe koyuyor. Bazı düzenlemelerin yürürlük süreleri de uzatılıyor.

1 Ocak 2024 itibarıyla, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan iş yerlerinde fiyat ve menü bilgilerinin giriş kapısı önüne ve masalara asılması zorunlu hale getirildi. Bu adım, keyfi fiyat artışlarını engellemek ve tüketicilerin mağduriyetini önlemek amaçlanıyor.

PERAKENDE TİCARETTE YENİ DÜZENLEMELER

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ilişkilerde haksız ticari uygulamalar yasaklandı. Bozulabilen ve bozulmayan tarım ve gıda ürünlerinin tedarikinde ödeme süreleri yeniden belirlendi. Küçük ölçekli alacaklı işletmelerin korunması amacıyla, bozulabilen ürünler için ödeme süresi 45 gün, bozulmayan ürünler için ise 60 gün olarak belirlendi.

2. EL TAŞITLAR VE EMLAK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELER

İkinci el otomobil ve emlak sektöründe aldatıcı ve sahte ilanların önlenmesi amacıyla, ilan platformlarına ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama yükümlülüğü getirildi. Aykırı davranan ilan sitelerine 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDE YAPILAN DÜZENLEMELER

İkinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanması yasaklandı. 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldı.

E-TİCARET SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELER

Pazaryeri satıcılarının verilerini taşıma imkanı sağlandı, pazaryerlerinin kendi markalarını taşıyan malları satışa sunması ve kargoculuk faaliyetlerine kısıtlamalar getirildi.

ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIŞI

1 Ocak 2024'ten itibaren, anonim ve limited şirketlerin en az sermaye tutarları artırıldı. Anonim şirketlerde 50 bin liradan 250 bin liraya, limited şirketlerde ise 10 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi.