Faiz kararı sonrası dikkat çeken dolar kuru tahmini

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutmasının ardından gözler döviz kurlarına çevrildi. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, ''Orta vadede kurlarda yukarı yönlü hareketin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum'' dedi.

TCMB, eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. Banka; eylül, ekim, kasım ve aralık ayında 500 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Böylelikle politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirildi.

Kur kriziyle birlikte enflasyon endişeleri artarken TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttu. TCMB'nin faiz kararının dolara etkisi ise sınırlı oldu. Dolar kuru 13.26 lira seviyesine çekildikten sonra yeniden 13.35'in üzerine çıktı.

''GERÇEKLERDEN ÇOKTAN KOPMUŞTU''

Cumhuriyet'ten Sude Güner'in haberine göre, PPK'nin faiz kararını değerlendiren Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, "Merkez Bankası politika faizi, Türkiye gerçeklerinden ve enflasyonun gerçeklerinden çoktan kopmuştu. Üzerinde çok tartışmaya değer bir karar olduğunu düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

''TÜRKİYE TARİHİNDE İLK DEFA OLACAK''

Enflasyon beklentisine ilişkin konuşan Rota, ''Türk Lirası 1994'ten beri en değersiz seviyesinde. Zamlı asgari ücretler bu ayın sonunda ödenecek. TÜİK açlık sınırı muhtemelen 4 bin 250 Türk Lirasının üzerinde olacak. Böyle bakıldığı zaman Türkiye tarihinde ilk defa olacak. Asgari ücretin altına bazen nisan bazen haziranda düşer. Daha asgari ücret ele geçmeden bunun altına düştüğünü ilk defa göreceğim. Bu da çok yüksek bir enflasyon sarmalının içerisinde olduğumuzu gösteriyor" dedi.

''KURLARDA YUKARI YÖNLÜ HAREKET KAÇINILMAZ''

"Mart sonuna kadar 14 civarında sabit tutularak Kasım ve Aralık ayında yaşanan kur şokunun bir daha yaşanmaması için alınan bir mola olduğunu düşünüyorum" diyen Rota, ''Bu kararın, sabit tutularak kısa vadede bir düşüşe sebep olacağını düşünüyorum. Ancak orta vadede kurlarda yukarı yönlü hareketin kaçınılmaz olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''PEK UMUDUM YOK''

Rota, "Kurlardaki göreceli iyileşeme bizlere bir fırsat penceresi açmıştır. Bu fırsat penceresine aklın rasyonalitienin ve bilginin eşliğinde kullanmak için kısa süreli belki birkaç aylık bir penceremiz var. Bizi yönetenler, ekonomi yönetimindekiler, sayın Cumhurbaşkanı bu akıl penceresinden girip Türkiye'de enflasyonla ciddi bir mücadeleyi başlatırlar diye umut ediyorum. Pek umudum yok'' diye konuştu.

ARKA ARKAYA İNDİRİM YAPILMIŞTI

TCMB, eylül ayında faiz indirimi sürecine başlamıştı. Banka; eylül, ekim, kasım ve aralık ayında 500 baz puanlık faiz indirimi yapmıştı. Böylelikle politika faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e indirilmişti.

Cumhuriyet