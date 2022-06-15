FED faiz kararını açıkladı: Son 28 yılın en yüksek faiz artışı...

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltti.

Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. Piyasalar bir süredir Fed'in faiz kararına kilitlenmişti. Fed faiz kararının ne olacağı günlerdir merak konusuydu. Son dakika gelişmesine göre, Fed 75 baz puan faiz artırdı.

ABD’de tüketici enflasyonunun 40 yılın zirvesine çıkmasıyla beraber 75 baz puan faiz artışı gerçekleşti. 75 baz puan faiz artışı, 28 yılın en sert faiz artışı oldu. Fed son olarak 1994 yılında 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmişti.

NEW YORK BORSASI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLAMIŞTI

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başlamıştı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazanmış ve yüzde 0,68 artarak 30.570,50 puana yükselmişti. S&P 500 endeksi yüzde 0,76 artışla 3.764,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,29 kazançla 10.968,40 puana çıkmıştı.