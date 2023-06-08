Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim: ''Yeni ekonomi yönetiminden umutluyum''

Fin-As Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serim, yeni ekonomi yönetiminden umutlu olduğunu açıkladı.

Açıklamasına: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17. Seçim zaferi sonrası oluşturduğu yeni kabinesi kendisine muhalif olan seçmene bir cevap niteliğinde. Muhalefetin liyakat tartışmalarının önü yapılan tercihlerle kesilmiş oldu. Teknokrat ağırlıklı diyebileceğimiz bu kabinede güven veren isimler ön planda. Özellikle ekonominin başına Mehmet Şimşek gibi global piyasa itibari çok güçlü bir bakanın getirilmiş olması gerçek bir satranç hamlesi oldu. Yerel Seçimlere kadar rasyonel zeminde kararlar alınacak olduğunun ilanıyla, uzun yıllardan beri dile getirdiğim yapısal reformların, kabul görmüş ekonomik programların ve deneyimli kadroların işleri hızla yoluna koyacağına şahit olacağız. Bizlere düşen ekonomi yönetiminin alacağı kararlara destek olmaktır” diye başlayan Serim acı reçetenin kaçınılmaz olduğunu ve vatandaşların tünelin ucunda ışık görmesi durumunda her zorluğu göğüslemeye hazır olduklarının oy tercihleriyle beyan ettiklerinin altını çizdi.

28 TL’lik dolar kurunun piyasaları şaşırtmayacağını belirten Ali Serim, pahalılıktan çok işsizlik riskinin yeni ekonomi programında yer bulması gerektiğini söyledi. “Sayın Şimşek muazzam bir başarı hikayesi. Kendisinin AK Parti Hükümetlerine verdiği katkı ortada. Ülkemize faydası olan büyük hizmetler verdi. Akılcı ve çok çalışkan bir şahsiyet. Londra, New York ve Tokyo’da finans çevreleriyle en üst düzey ilişkilere sahip. Finans dünyasının “Guru” kabul ettiği prestijli bir zümrenin içinde olduğunu düşünüyorum. En önemlisi kendisi dünyanın nereye gittiğini çok iyi kavramış az sayıda insanımızın başında geliyor. Yakın geleceğin evrim geçirmekte olan ekonomileri, sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularında 5 hatta 10 yıl sonrasını en iyi görenlerden biri. Teknolojinin ekonomi ile ilişkisini ilk doğru tanımlayan entelektüellerimizden… Kısacası hem bugün gerekli olan çıkış hem de orta vadede gerekli olan yeniden yapılanmaya kaptanlık etmek için biçilmiş kaftan” dedi.

Açıklamasının sonunda Ali Serim olumlu ifadeler kullandı: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel dinamikleri olduğu gibi uluslararası dinamikleri de en doğru okuyan lider. Türkiye’de asla büyük bir ekonomik kriz veya finansal bir çöküş olmayacak. Bu yıl turizm gelirlerinin 60 milyar dolara yaklaşmasını bekliyorum. Deprem harcamalarının hep finansman tarafı tartışılıyor fakat ekonomik aktiviteyi canlandıracak önemli hususlar ihtiva ettiği gözden kaçıyor. Ayrıca ne olursa olsun genç nüfusa sahip, gayri safi hasılası 1 trilyon dolara yakın bir ülkenin bugünün dünyasında başarılı sıçrayış yapması 90’lı yıllara kıyasla daha kolay. Türkiye’nin kötü olması ne kreditörlerin işine geliyor ne de Batı Dünyasının jeopolitik çıkarlarına hizmet ediyor, görünüşe göre 24 ay içerisinde enflasyonun tek haneli seviyelere inmesi yeni ekonomi kadrolarıyla başarılacak. Hatta Türkiye yerel seçimlere bugün olduğundan daha iyi bir ekonomik ortamda girecek