Financial Times yazdı: Batı'nın hedefinde Türk bankaları var

İngiliz gazetesi Financial Times, ABD ve AB'nin Rusya yaptırımları konusunda Türkiye'ye baskıyı artırmaya hazırlandığını yazdı.

ABD ve Avrupa Birliği (AB), 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar konusunda Türkiye üzerindeki baskıyı artırmaya hazırlanıyor.

Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almak yerine mevcut yaptırımları daha sıkı uygulanmasına yönelmesinin altında yaptırımların Rusya ekonomisine umdukları kadar zarar vermediğini kabul ettiklerini belirtti.

TÜRK BANKALARI MERCEK ALTINDA

Financial Times'ın haberine göre, Brüksel endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet hazırlarken, ABD'nin Rusya'nın yerel ödeme sistemi Mir'e entegre olan Türk bankalarına odaklandığını söyledi.

Kaynak olarak Batı ülkelerinden iki yetkiliyi gösteren FT, ABD ve AB'nin, "Türkiye'de bankacılık sektörünün usulsüz mali işlemler yürütülecek bir alan haline geleceği ve Rusya'nın yaptırımları ihlal edeceği bir kanal açacağından endişe ediyorlar" açıklamasında bulundu.

Habere göre Batılı yetkililer, ABD'nin Rusya'nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına aldığını, Brüksel'in ise endişelerini Türk yetkililere doğrudan iletmek için bir heyet oluşturduğunu ifade ettiler.

FT, Türkiye'nin büyük bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Denizbank ve Halkbank'ın Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer aldığını belirtti.

Habere göre İş Bankası ve Denizbank, Rusya'ya yönelik yaptırımlara uyduklarını ifade ederlerken, Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası sorulara cevap vermedi.

FT ayrıca, Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Türkiye'nin sadece Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaptırım kararlarını uygulama politikasını hatırlatarak, "Türkiye'nin yaptırımların ihlal edilmesine imkan veren bir kanal haline gelmesine izin vermeme politikamızı da aynı şekilde sürdürüyoruz" dedi.