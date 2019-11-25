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  4. 25 Kasım 2019 10:59

18 bin kişiyi işten çıkarıp işleri yapay zekaya devredecek

Almanya merkezli çok uluslu Deutsche Bank, 2022 yılına kadar 18 bin çalışanının işine son vererek işleri yapay zekaya devredecek.

18 bin kişiyi işten çıkarıp işleri yapay zekaya devredecek
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Deutsche Bank 8,3 milyar dolarlık radikal bir yapılandırma planının parçası olarak, bugüne kadar 4 binden fazla çalışanın işine son verdi. Bu sayının 2022'ye kadar 18 bin olması bekleniyor.
 
Deutsche Bank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Operasyonları Başkanı Mark Matthews, yapay zekanın kullanımı ile, işin belirli bölümlerinde büyük oranda verimlilik elde edildiğini belirtti.
 
Financial News’e konuşan Matthews, şu ana kadar manuel çalışmadan 680 bin saat elde edildiğini söyledi. Matthews bu teknolojiyle şu ana kadar kullanılan yapay zeka botların, kurumsal bankacılıkta 5 milyon işlem gerçekleştirdiğini, yatırım bankacılığında 3.4 milyon kontrol yapıldığını belirtti.
 
Planlarının maliyetleri azaltmak olduğunu belirten Matthews, ''Bunun personel sayısını düşüreceğine'' dair soruları cevapsız bıraktı.
 
Deutsche Bank, önümüzdeki üç yılda 6,6 milyar dolarlık tasarruf girişiminin bir parçası olarak "Operasyon 4.0" adlı yeni bir stratejiyle işlemlerin birçoğunu otomatikleştirmek için çalışmalar yürütüyor.
 
 
 

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Deutsche Bank , yapay zeka
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