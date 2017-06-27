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  4. 27 Haziran 2017 10:07

Altında dev çöküş ! Sadece 1 dakikada oldu...

Altının ons fiyatı sadece 1 dakikada rekor oranda gerileme kaydetti.

Altında dev çöküş ! Sadece 1 dakikada oldu...
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Altın, New York vadelilerdeki çok yüksek işlem hacmi dolayısıyla sert bir gerileme gösterdi. Altın piyasasında işlem yapanlara göre 1 dakikada gerçekleşen bu dev hacmin arkasında bir tombul parmak vakası olabilir.

Altında dün bir dakikada 1,8 milyon onsluk işlem geçti. Bu işlem hacmi Donald Trump'ın ABD başkanı seçildiğinde ya da İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmayı oyladığında bile görülmemişti.

İşlem ile birlikte altının ons fiyatı 1.236,43 dolara kadar geriledi. Böylelikle 16 Mayıs'tan bu yana en düşük seviye kaydedilmiş oldu. Metal önceki 100 günlük ortalamadan gerilerken, 200 günlük ortalamaya değdi. İşlem öncesi dolar 1.242,52 dolar seviyesindeydi.

Marex Spectron Group Değerli Metallar Şefi David Govett piyasadaki kimsenin altındaki gelişme ile ilgili talihsiz bir bireyin yanlış tuşa basmış olması ihtimalinden başka bir fikri olmadığını söyledi.

ons fiyatı , altın