Brent petrolün fiyatı tırmanışa geçti

43,80 dolara kadar çıkan ve günü 42,94 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla yüzde 1,5 artışla 43,61 dolardan işlem gördü. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı dakikalarda 40,23 dolardan alıcı buldu.

Piyasa beklentisi stokların 360 bin varil artacağı yönünde olsa da, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları sert düşüş göstererek geçen hafta 10,6 milyon varil azaldı. EIA verileri, ABD’de petrol talebinin artmaya başladığını gösterirken, fiyatlarda da kısa süreli yükselişe neden oldu.

Dünya genelinde korona virüsü vaka sayısında görülen artışın, küresel ekonomik büyüme ve petrol tüketimi öngörülerini olumsuz etkileyerek uzun dönemde fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin yanında, Brent petrolde teknik olarak 44,04 ile 46,46 dolar aralığının direnç, 41,62 ile 39,20 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.