CHP'den rest: ''IMF ile işimiz olmaz''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Kaya, "Her siyasi partinin kendi meşrebine göre kendilerini anlatmaları en doğrusudur. Bizim genel başkanımız her açıklamasıyla Türk siyasetini rahatlatmıştır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve İMF heyeti arasında yapılan görüsmeyle ilgili yaptıkları açıklamaların sorulması üzerine de "Numan Kurtulmuş'un ne söylediği çok önemli değil, geçmişte söylediklerini dikkate alsaydık bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olamazdı. IMF heyeti 11 gündür Türkiye'de. Kimlerle görüştü hangi imzalar atıldı? Bunları açıklasınlar. Önemli olan kiminle imza attıklarıdır. CHP'nin İMF ile işi olmaz" şeklinde yanıt verdi.

TBMM açıldığında görüşülmesi beklenen yargıda reform paketi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım Kaya, yasa tekliflerinin milletvekilleri tarafından hazırlanması gerektiğini belirterek, sarayın yasa teklifi hazırlamasının anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.