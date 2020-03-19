Destek paketine ilk tepki: Dolar 1,5 yılın zirvesinde, kur 6.50'yi geçti

Dün 6,42 - 6,48 bandında dalgalanan dolar yükselişini yeni günde de sürdürüyor.

Bu gece en düşük 6,4679'u gören dolar/TL bu sabah saatlerde 6,52'de işlem görüyor.

Euro/TL de 7,04'te seyrediyor.

Corona virüs kaynaklı gelişmeler küresel piyasaların yanı sıra Türk varlıkları üzerinde etkili oluyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlayarak 311 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, saat 16.12 itibarıyla 312,1 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 511 lira, Cumhuriyet altını da 2.099 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda 1.473 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

ECB'nin dün gece sürpriz bir kararla 750 milyar euroluk ek varlık alım programı başlattığını kaydeden analistler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) da politika faizini düşürdüğünü, işletmelerin likidite problemi yaşamaması için özel bir program başlattığını duyurduğunu vurguladı.

Analistler, merkez bankalarının ve hükümetlerin genişlemeci para ve maliye politikaları ile piyasalarda yaşanan panik havasını azaltmaya çalışmasına karşın, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.