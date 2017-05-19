SON DAKİKA
YILDIRIM: BU ÜLKENİN EVLATLARI DAİMA KARDEŞ KALACAK - CANLI
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Yok böyle bir gelenek; 8 gün krala eş olmak için yarışacaklar
Yok böyle bir gelenek; 8 gün krala eş olmak için yarışacaklar
Dünyanın konuştuğu tecavüz olayında flaş karar
Dünyanın konuştuğu tecavüz olayında flaş karar
Aleyna Tilki kıyafetleriyle havuza atladı
Aleyna Tilki kıyafetleriyle havuza atladı
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı
Kim milyoner olmak isterde verdiği yanıtla şoke etti
Kim milyoner olmak isterde verdiği yanıtla şoke etti
Gelecekte en çok kazandıracak 10 meslek açıklandı
Gelecekte en çok kazandıracak 10 meslek açıklandı
MHP'yi sarsan ölüm; kalp krizi geçirdi !
MHP'yi sarsan ölüm; kalp krizi geçirdi !
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 19 Mayıs 2017 14:38

Dolar 3.60 TL'nin altına indi

Yurt içinde piyasalar 19 Mayıs dolayısıyla kapalı olurken, uluslararası piyasalarda işlem gören dolar/TL 3,60'ın altına geriledi

Dolar 3.60 TL'nin altına indi
A+ A-

Brezilya'daki politik kriz ve ABD'de siyasi gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ile pay piyasalarında satışlar yaşandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle dün gün içinde dolar/TL 3,6415'e kadar yükselirken, analistlere göre kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde olduğu düşünülen dolar/TL bugün 3,60'ın altına geriledi. Dolar/TL saat 11.56 itibariyle yüzde 0,80'lik düşüşle 3,5962'ten alıcı buluyor.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olurken, Almanya'da açıklanacak olan Nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi Mart ayı Cari İşlemler Hesabı rakamları yakından takip edilecek.

Analistler ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın açıklamaları ve Euro Bölgesi Mayıs ayı Tüketici Güveni verisinin fiyatlamalar açısından etkili olabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları

Dün, dolar endeksinin 97,33 seviyesi civarına kadar gerilemesi ile birlikte altının onsu 1.265 dolar seviyelerini test etti.

AA Finans Analisti İslam Memiş, 1.265 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatının kâr satışları ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma ile 1.245 dolara gerilediğini kaydetti.

Altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün yükselen altının gram fiyatı, şu dakikalarda 144,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan alıcı buluyor.

AA

altın fiyatları , dolar fiyatları , altın , dolar