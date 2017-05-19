Dolar 3.60 TL'nin altına indi

Brezilya'daki politik kriz ve ABD'de siyasi gelişmeler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, buna bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri ile pay piyasalarında satışlar yaşandı.

Bu gelişmelerin etkisiyle dün gün içinde dolar/TL 3,6415'e kadar yükselirken, analistlere göre kısa vadeli düzeltme hareketi içerisinde olduğu düşünülen dolar/TL bugün 3,60'ın altına geriledi. Dolar/TL saat 11.56 itibariyle yüzde 0,80'lik düşüşle 3,5962'ten alıcı buluyor.

Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yurt içi piyasalar kapalı olurken, Almanya'da açıklanacak olan Nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi Mart ayı Cari İşlemler Hesabı rakamları yakından takip edilecek.

Analistler ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesi St. Louis Fed Başkanı James Bullard'ın açıklamaları ve Euro Bölgesi Mayıs ayı Tüketici Güveni verisinin fiyatlamalar açısından etkili olabileceğini belirtiyor.

Altın fiyatları

Dün, dolar endeksinin 97,33 seviyesi civarına kadar gerilemesi ile birlikte altının onsu 1.265 dolar seviyelerini test etti.

AA Finans Analisti İslam Memiş, 1.265 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatının kâr satışları ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma ile 1.245 dolara gerilediğini kaydetti.

Altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün yükselen altının gram fiyatı, şu dakikalarda 144,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan alıcı buluyor.