Dolar, Merkez Bankası'nın açıklamasıyla geriledi

Döviz piyasasında dolar ve euro yüksek seyrini koruyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 4,50'yi aşarak rekor düzeye çıktı. Dolar 4,5010 ile tüm zamanların en yükseğini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi.

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası 4,50'deki dolar 4,40'lara kadar geriledi.

Öte yandan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) de, bankacılık sektörünün, büyük ölçüde uluslararası gelişmelerin neden olduğu son dönemdeki zorlu süreçten kaynaklanan riskleri de doğru yöneterek pozitif görünümünü koruyacak kabiliyette olduğunu belirtti.

Euro/TL de 5,3235 ile rekorunu yeniledi.

Yüzde 50 dolar, yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti de 4,90'ı aşarak yeni zirveye çıktı.

Uluslararası piyasalarda dolarda geçen hafta güç kaybeden yükseliş 10 yıl vadeli ABD hazine tahvilinin getirisinin yüzde 3'ün üzerine çıkmasıyla birlikte bu hafta tekrar güç kazanırken, dolar endeksi 93.270'de beş ayın zirvelerine yakın seyrediyor.



Uzmanlar, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyrinin kurların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 4,4750'nin direnç konumuna geldiğini söyleyen analistler, 4,4330'un ise kısa vadede destek olarak öne çıkabileceğini dile getirdi.

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