Dolar/TL 5.60 seviyesinde

Dün akşam günü 5.60'ta tamamlayan Dolar/TL yeni sabaha da yatay seyirle başladı.

Dolar/TL 5.60, euro da 6.32 seviyesinden işlem görüyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de güne yüzde 0.05 artışla 99.427.62 puandan başladı.

Hafta boyu G20 zirvesinden çıkan olumlu haber akışıyla Türk varlıkları olumlu performans kaydetti. TL bu hafta dolar karşısında yüzde 3'ten fazla değer kazandı.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre bugün yurt içinde kritik bir veri akışı bulunmazken ABD'de Haziran ayı tarım dışı istihdam verisi izlenecek.

Önceki ay sadece 75 bin artan istihdamın Haziran'da 160 bin artması bekleniyor. Fed'in faiz indirimine gitmesinin beklendiği bir dönemde istihdam verisi yakından takip edilecek.





