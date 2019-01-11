İzmir'i sel vurdu ! Karayolu sular altında
İzmir'i sel vurdu ! Karayolu sular altında
FETÖ'den aranan ünlü çiğ köfteci yakalandı
FETÖ'den aranan ünlü çiğ köfteci yakalandı
TEM'de zincirleme kaza ! Trafik durma noktasında
TEM'de zincirleme kaza ! Trafik durma noktasında
Esnafa kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu
Esnafa kredi desteğinde ayrıntılar belli oldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat ! Sağanak çok kuvvetli vuracak
Bu illerde yaşayanlar dikkat ! Sağanak çok kuvvetli vuracak
Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum
Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum
Kredi kartında taksit düzenlemesi
Kredi kartında taksit düzenlemesi
FETÖ'ye peş peşe operasyon: 124 gözaltı kararı
FETÖ'ye peş peşe operasyon: 124 gözaltı kararı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Finans
  4. 11 Ocak 2019 08:56

Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum

Dün öğleden sonra 5,42 seviyelerine gerileyen dolar/TL, bu sabah 5.4253 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum
A+ A-

Dolar/TL yeni güne 5.4253 seviyesinden başladı. Dün güne 5.4855 seviyesinden başlayan Dolar/TL, öğleden sonra 5.4282'ye kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarındaki 'sabır' vurgusu, 2 milyar dolarlık Hazine tahvil ihracına 5 milyar doların üzerinde talep gelmesi ile KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağının açıklanması TL'yi değerlendiren etkenler olarak öne çıkmıştı. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 13 bankanın kendi inisiyatifiyle hazırladığı KOBİ Değer Kredisi'nin toplamda 20 milyar TL'lik bir paket olacağını ancak programın Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi. 

Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken, tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 7.68 oldu. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın  dün akyam yaptığı konuşmada sabır vurgusunu tekrar etmesi ve Fed'in bilançosunu küçültme konusunda verdiği mesajlar Dolar Endeksi'nin üç ayın en düşük seviyesinden yüzde 0.3 yükselerek  95.5'e çıkmasına yol açtı.

Yurt içinde bugün cari denge ve TCMB'nin  yılın ilk enflasyon beklenti anketi bulunuyor.

 

 

 

dolar kaç tl , dolar ne kadar , dolar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM