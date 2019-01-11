Dolar/TL güne sakin başladı ! İşte son durum

Dolar/TL yeni güne 5.4253 seviyesinden başladı. Dün güne 5.4855 seviyesinden başlayan Dolar/TL, öğleden sonra 5.4282'ye kadar gerilemişti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tutanaklarındaki 'sabır' vurgusu, 2 milyar dolarlık Hazine tahvil ihracına 5 milyar doların üzerinde talep gelmesi ile KOBİ Değer Kredisi'nin Hazine'ye etkisinin olmayacağının açıklanması TL'yi değerlendiren etkenler olarak öne çıkmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün 13 bankanın kendi inisiyatifiyle hazırladığı KOBİ Değer Kredisi'nin toplamda 20 milyar TL'lik bir paket olacağını ancak programın Hazine'ye etkisinin olmayacağını söyledi.

Hazine dolar cinsi 2029 vadeli tahvil ihracında 2 milyar dolar borçlanırken, tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 7.68 oldu. Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının iki katından fazla talep gösterdi.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın dün akyam yaptığı konuşmada sabır vurgusunu tekrar etmesi ve Fed'in bilançosunu küçültme konusunda verdiği mesajlar Dolar Endeksi'nin üç ayın en düşük seviyesinden yüzde 0.3 yükselerek 95.5'e çıkmasına yol açtı.

Yurt içinde bugün cari denge ve TCMB'nin yılın ilk enflasyon beklenti anketi bulunuyor.