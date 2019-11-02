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  4. 02 Kasım 2019 12:06

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Ekim ayı ihracatımız GTS sistemine göre 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

Ekim ayı ihracat rakamları açıklandı
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Verilere göre, ihracat gelirleri geçen yılın aynı ayına göre 254 milyon dolar azaldı.

Bakan Pekcan, ihracatta eylül ayına göre yükseliş olduğunu belirtti ve "Bundan sonrada genel tercihler sistemine göre her türlü kontrolü yaptıktan sonra 3 gün içinde açıklamaya devam ediyoruz. TÜİK ile Bakanlığımız arasında fark bulunmamaktadır. Her iki veriler de paylaşılmaktadır. İhracatımız belli bir dinamizmde sürüyor. İhracat rakamlarımız ekim ayında 16 milyar 336 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen sene ekim ayında 16 milyar 590 milyon dolardı. Eylül ayına göre 1 milyar 116 milyon dolar üstüne çıkmış durumdayız" dedi. 

Açıklanan verilere göre, ihracat gelirleri 2018 yılı eylül ayına göre 254 milyon dolar azaldı.

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