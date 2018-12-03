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  4. 03 Aralık 2018 12:53

Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti

Kasım ayı enflasyon verisinin ardından 5,14 TL seviyesine gerileyen dolar kuru 5,23'e yükseldi.

Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti
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Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.

Güne aşağı yönde hareketle başlayan dolar/TLkasım ayı enflasyon verisinin ardından bankalararası piyasada  5,1449'lu seviyelere geriledi.

Kur şu dakikalarda 5,22'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL de 5,92'nin hemen altında hareket

Uzmanlar, bugün imalat sanayi PMI, yurt dışında Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Kur geçen hafta Ağustos ortasında test ettiği 7.24 TL'den 5.13'e kadar gerilemiş, Kasım ayını 4 ay önceki seviyelerden tamamlamıştı. Dolar/TL geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed) Jerome Powell'ın faiz artıacaklarını açıklamalasıyla kur 5.1350 seviyesine kadar inmişti.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandıKasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

 

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