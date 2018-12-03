Enflasyon rakamlarının ardından dolar yeniden yükselişe geçti

Enflasyon, kasım ayında yüzde 1,44 gerileyerek, yıllık bazda yüzde 21,62 oldu.

Güne aşağı yönde hareketle başlayan dolar/TLkasım ayı enflasyon verisinin ardından bankalararası piyasada 5,1449'lu seviyelere geriledi.

Kur şu dakikalarda 5,22'nin üzerinde seyrediyor.

Euro/TL de 5,92'nin hemen altında hareket

Uzmanlar, bugün imalat sanayi PMI, yurt dışında Almanya'da, Euro Bölgesi'nde ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.



Kur geçen hafta Ağustos ortasında test ettiği 7.24 TL'den 5.13'e kadar gerilemiş, Kasım ayını 4 ay önceki seviyelerden tamamlamıştı. Dolar/TL geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı ( Fed) Jerome Powell'ın faiz artıacaklarını açıklamalasıyla kur 5.1350 seviyesine kadar inmişti.

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı