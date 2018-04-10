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  4. 10 Nisan 2018 14:26

İran'dan art arda döviz hamlesi

Riyalin dolara karşı değer kaybının önlenememesi üzerine dolar kurunu 42 bin riyale sabitleyen İran, euro ile ilgili devrim gibi bir karar aldı.

İran'dan art arda döviz hamlesi
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İran'da riyalin dolar karşısında değer kaybetmesinin önlenememesi üzerine dolar kuru 42 bin riyale sabitlendi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, döviz piyasalarındaki sert dalgalanmalar üzerine Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında olağanüstü toplantı düzenlendi.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, alınan karar üzerine dolar kurunun bugünden itibaren 42 bin riyal olarak belirlendiğini söyledi.

Ülkede döviz temini konusunda telaşa gerek olmadığını ifade eden Cihangiri, açıklanan fiyatın üzerinde döviz satışı yapılması halinde bunun "döviz kaçakçılığı" sayılacağını belirtti.

İRAN'DAN EURO KARARI

İran Merkez Bankası bugün aldığı karar ile vatandaşlarının banka dışında en fazla 10 bin euroyu elinde tutabileceğini açıkladı. Banka açıklamasında İranlıların bu ayın sonuna kadar banka dışında tutukları 10 bin euroyu aşan miktarı satmalarını ya da bankalara yatırmalarını istedi.

İran riyali döviz kurları karşısında son haftalarda sert düşüş yaşadı. Son haftalarda ilk kez 50 bin riyal sınırını geçen dolar dün serbest piyasada 60 bin riyali de aşmıştı.

AA

dolar , riyal , iran
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