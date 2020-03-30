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  4. 30 Mart 2020 19:19

Kredi kartı kullananlar dikkat ! Ödemelerle ilgili yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranını yüzde 20'ye indirdi ve kart kullanıcılarına, "ödemesiz dönem tanımlanabilmesi" olanağı sağladı.

Kredi kartı kullananlar dikkat ! Ödemelerle ilgili yeni karar
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BDDK'dan yapılan açıklamada, "Covid-19 nedeniyle vatandaşın finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla yeni kararlar aldı. Kurul kararı ile bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi. Ayrıca, kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara 31 Aralık 2020’ye kadar asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlandı.

Eski uygulamada asgari tutarın son ödeme tarihini takip eden üç ay içinde ödenmemesi durumunda borçluya yapılan bildirimi takip eden bir aylık süre sonunda kredi kartları iptal edilerek borcun tamamı ödenene kadar yeni kredi kartı düzenlenemiyordu" denildi.

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bddk , asgari ödeme tutarı
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