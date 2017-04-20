Mavi Jeans borsaya açılıyor

Bloomberg News’in haberine göre Mavi Jeans, SPK’ya başvuruda bulundu.

Şirketin hissedarları Akarlı ailesi ve girişim şirketi Turkven, daha önce halka arz için yatırım bankaları Goldman Sachs ve Bank of America'ya yetki vermişti.

Mavi Jeans'in değerin yaklaşık olarak 800 milyon dolar civarında hesaplanıyor.

Halka arzın Türkiye'de yılın en büyük işlemi olması bekleniyor.

1991’DE KURULDU

1991 yılında İstanbul’da kurulan Mavi Jeans’in 50 ülkede 285 mağazası bulunuyor. 3000’e yakın çalışanı olan Mavi yılda ortalama 7 milyon kot satıyor. Marka resmi sitesinde açıklanan son verilere göre 2014’ü 970 milyon TL ciroyla kapattı.