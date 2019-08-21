Özel bankalar da kredi faizlerini indirdi

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarında indirime gitmesinin ardından yaşanan talep patlaması özel bankaları da harekete geçirdi. Ağustos ayı başında 500 bin liraya kadar olan konutta kredi faiz oranlarını 15 yıl vadede yüzde 0,99'a düşüren kamu bankalarının ardından, özel bankalarda da faiz düşüşe geçti. İki hafta önce özel bankalarda en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 1,47 iken, bu oran dün itibariyle yüzde 1,36 seviyesine kadar geriledi.

AYLIK 300 TL AVANTAJ

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın 1 Ağustos'ta başlattıkları faiz indirimi için 10 gün önce yaptıkları son açıklamada, kredi başvurusunda bulunan kişi sayısının bir haftada 34 bini geçtiği, toplanan rekor seviyedeki konut kredisi başvurularının toplam tutarının 5,9 milyar liraya ulaştığı belirtilmişti.

Türkiye ve dünya piyasalarındaki gevşeme; hem iç piyasada, hem de dünyada faiz indirimlerine sahne oluyor. Özel bankaların daha önceki faiz oranıyla 120 ay vadede 100 bin liralık kredinin taksidi 1.790 lira iken, mevcutta taksit tutarı 1.680 liraya kadar düştü. 300 bin liralık kredide ise aynı vadede yüzde 1,36 faiz ile aylık 5 bin 50 lira taksit ödenirken, yüzde 1,47 faiz oranı ile 5 bin 350 lira taksit ödeniyordu.

'EYLÜL'DE KONUT SATIŞ VERİLERİNE ETKİ EDER'

Faiz indiriminin, ipotekli konut satışı olarak bilinen banka kredili satışlara olan etkisi, eylül ayında açıklanacak konut satış verilerinde ortaya çıkmaya başlayacak. Ancak asıl etki, Eylül ayı konut satışlarında yüzünü gösterecek. Son çeyrekte konut satış verilerinin hızlı bir artışla, geçen yıla yakın bir rakamla yılı kapatması bekleniyor.

Faizlerdeki gevşeme yatırımcıların yeniden gayrimenkule yönelmesini sağlıyor. Sektör temsilcileri, gayrimenkul fiyatlarının, artan maliyetlere nazaran düşük kaldığını, bu nedenle alım için cazip bir süreç yaşandığını belirtiyor. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, kamu bankalarının konut kredisinde aylık faiz oranlarını yüzde 0,99'a çekmesinin etkilerinin gelecek ay daha net bir şekilde görülebileceğini ifade etti.

'BU ORANLARA KAYITSIZ KALAMAZLAR'

Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Merkez Bankasının özel bankaların kredi verme oranında düşüş olduğu saptamasını hatırlatırken, mevcut mevduatların yavaş yavaş kredi kullandırmaya dönebileceğini dile getirdi. Akbalık, "Geçmiş yıllara göre düşen kredi kullandırma oranı, bankalara bir likidite oluşturdu. Piyasalar biraz daha stabil hale gelince bankalar da mevcut koşullara uyum sağlıyor. Kamu bankaları 0,99 ile kredi verirken, 1,70 ile para satmak mümkün olmaz. Bu nedenle özel bankalar da yeni bir pozisyon alıyor. 0,99'un biraz üzerinde kredi vermeye devam edecekler. Piyasa önemli bir canlanma yaşıyor" dedi.

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