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  4. 16 Kasım 2018 07:48

Rabobank'tan yıl sonu için Dolar/TL tahmini

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys, dövizlerdeki yıl sonu tahminini açıkladı.

Rabobank'tan yıl sonu için Dolar/TL tahmini
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Rabobank Stratejisti Piotr Matys Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı.

Matys, Türkiye'de uygulanan sıkı para politikası, ekonomide reform beklentileri ve ABD - Türkiye ilişkilerindeki iyileşmenin Lira'yı destekleyen 3 ana unsur olduğunu bildirdi.

"DOLAR 5, EURO 6'YA DOĞRU GERİLEYEBİLİR"

Matys, bu 3 kritik etkinin devam etmesi halinde dolar ve Euro/TL 'de yıl sonuna kadar sırasıyla 5 ve 6 seviyelerine doğru düzeltme için alan olabileceğini öngördü.

Matys "Ancak bu geri çekilmenin sürdürülebilirliği, enflasyonist baskıyı ve cari açığı azaltarak dengeli büyümeyi sağlayacak yapısal reformlara bağlı olacak" dedi.

Küresel gelişmelerde ticaret savaşı, azalan dolar likiditesi, jeopolitik risk ve riskli varlıklara ilginin azalmasını da risk faktörleri olarak sıralayan Matys, "Lira küresel piyasalardaki düşüşe rağmen çok iyi performans gösteriyor ancak Türk Lirası'nın uzun süre diğer gelişen ülkelerden ayrışacağına ikna olmuş değiliz. Özellikle de Fed'in faiz politikası ve dolarda geniş çapta değer kazancı olması durumunda..." diye konuştu. 

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