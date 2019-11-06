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  4. 06 Kasım 2019 17:40

Türk İş'ten vergi düzenlemesine tepki

Türk-İş Diyarbakır 7’nci Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç, Meclis’e sunulan vergi düzenlemesine tepki göstererek, çağdaş ve adil bir vergi talebinde bulundu.

Türk İş'ten vergi düzenlemesine tepki
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Türk-İş Diyarbakır 7’nci Bölge Temsilciliği, vergi toplamasındaki adaletsizliklerin, emekçiler üzerinde yarattığı olumsuzluklara ilişkin Yenişehir ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya Türk-İş yöneticileri ve üyeleri katıldı. Burada açıklama yapan Türk-İş 7’nci Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç, ülkede uygulanan vergi politikaları nedeniyle işçiler üzerinde ağır bir vergi baskısı bulunduğunu söyledi.

ÇAĞDAŞ VE ADİL VERGİ

TBMM’ye sunulan vergi düzeninde yeni değişiklikler içeren yasa teklifinin emekçilerin beklentisini karşılamadığını belirten Karakoç, çağdaş ve adil bir vergi talebinde bulunarak, “Bu ülkenin sağladığı kaynakları kullanarak gelir ve servet elde edenler, topluma karşı yükümlülüklerini yerine getirmeli ve kazançları oranında vergi ödemeleri sağlanmalı” dedi.

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