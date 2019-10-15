Yaptırım kararı ters tepti ! Dolar/TL düşüşe geçti

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

Yaptırımların beklenenden dar kapsamlı çıkması daha kötü senaryoyu fiyatlayan piyasada endişleri azalttı ve dolar kuru sabah açılışında geriledi.

Ardından tekrar yükselişe geçen dolar/TL, şu sıralarda 5,87'nin üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL de 6,47 seviyesinde seyrediyor.

BORSA YÜKSELİŞLE AÇILDI

Yaptırım endişeleriyle dün yüzde 5,10 değer kaybederek 93.981 puana düşen BİST100 endeksi de güne yükselişle başladı. Endeks yüzde 1,71 yükselişle 95.592 seviyesinden açılış yaptı. Ardından 95 binin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,54 ve holding endeksi yüzde 1,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı olurken, kaybettiren olmadı.

Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

EKİM AYINDA KÖTÜ PERFORMANS

Yılın üçüncü çeyreğini dolar bazında yüzde 11.6 getiri ile dünyanın en iyi performansında kapayan Borsa İstanbul, ekim ayında ise geride kalan 10 işlem günü itibaiyle dolar bazında yüzde 15.2 satış yemiş (dünyanın en kötü performansı) durumda.

BIST Bankacılık endeksi de ekim ayı başından beri yüzde 20.9 düşüşle çok sert satış gördü.

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ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kaybıyla 282 lira seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda ABD-Çin görüşmelerinin iyimserliği yaşanırken; yurt içi piyasalar Barış Pınarı Harekatı'nda yaşanacak gelişmelere odaklandı.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü 284,53 liradan kapatmıştı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlayarak yüzde 0,11 prim ile 284,87 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 464 lira, Cumhuriyet altını da 1.912 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,11 prim ile 1.494 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ve Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin yapılan olumlu açıklamaların küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirtti. Artan risk iştahının altının ons fiyatında gerilemeye neden olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise devam eden Barış Pınarı Harekatı nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyelerinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 287 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.