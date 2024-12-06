  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Fitch, Türkiye tahminini değiştirdi

Fitch, Türkiye tahminini değiştirdi

Fitch, Türkiye tahminini değiştirdi
Güncelleme:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Aralık 2024 Küresel Ekonomik Görünüm Raporunu yayımladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun aralık sayısını "ABD'nin Tarife Artışları Yaklaşıyor" başlığıyla yayımladı.

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gidildiği belirtilerek, küresel ekonominin 2024'te yüzde 2,8, 2025'te yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği ifade edildi. Raporda, dünya ekonomisinin 2026'da ise yüzde 2,3 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch, eylül ayındaki tahminlerinde dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 ve gelecek yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD EKONOMİSİ BU YIL YÜZDE 2,7, 2026'DA YÜZDE 1,7 BÜYÜYECEK

ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyüyeceğinin öngörüldüğü belirtilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 2,1 ve 2026'da yüzde 1,7 büyüyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Raporda, ABD'de tüketici harcamalarında beklenen kademeli yavaşlama belirtisinin görülmediği ifade edildi.

FİTCH’TEN EURO BÖLGESİ İÇİN SINIRLI BÜYÜME TAHMİNİ

Euro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,8 büyümesinin beklendiği belirtilen raporda, bölge ekonomisinin gelecek yıl yüzde 1,2 ve 2026'da yüzde 1,3 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, Euro Bölgesi'nde hane halkı reel gelirlerinin arttığı ancak tüketimdeki toparlanmanın "cılız" kaldığına işaret edildi.

Bölgede tasarruf oranının yükseldiği belirtilerek, şirketlerin, ABD'nin korumacılığından ve Almanya'nın ihracat sektöründeki dinamizm kaybından endişe duyduğu, Fransa'da da mali sıkılaşma beklentilerinin baskı yarattığı kaydedildi.

Raporda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 büyümesinin beklendiği, gelecek yıl yüzde 4,3 ve 2026'da yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Ülkedeki büyümenin yüzde 4'ün altına düşmesini önlemek için mali desteğin daha da artırılmasının gerekebileceği ifade edildi.

FİTCH, TÜRKİYE TAHMİNİ DÜŞÜRDÜ

Türkiye'ye ilişkin tahminlerde ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9, gelecek yıl yüzde 2,6 ve 2026'da yüzde 3,5 büyümesinin beklendiği belirtildi. Eylül ayındaki tahminlerinde Fitch, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, 2025'te yüzde 2,8 ve 2026'da yüzde 3,7 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda, bu yılın üçüncü çeyreğinde büyümenin beklentinin altında gerçekleşmesinin ekonomiyi soğutma çabalarının etkisini göstermeye başladığına işaret ettiği belirtildi.

AA

Etiketler fitch ekonomi türkiye ekonomisi büyüme büyüme beklentisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi! Kolonları çatlayan 6 katlı apartman bina tahliye edildi! İki ilde İl Emniyet Müdürleri değişti İki ilde İl Emniyet Müdürleri değişti Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hafta sonunun hava durumu değişti! Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hafta sonunun hava durumu değişti! TFF'de istifa TFF'de istifa Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliği değişti ROK'un Ekrem İmamoğlu'na hakaretlerinin faturası ağır oldu: İşte ödeyeceği tazminat tutarı ROK'un Ekrem İmamoğlu'na hakaretlerinin faturası ağır oldu: İşte ödeyeceği tazminat tutarı 2024 yılında Dolar'a yatırım yapmanın faturası ortaya çıktı 2024 yılında Dolar'a yatırım yapmanın faturası ortaya çıktı HTŞ liderinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu HTŞ liderinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti! Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti!
Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor: Bebek katili teröristbaşı Öcalan için bir çağrı daha Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor: Bebek katili teröristbaşı Öcalan için bir çağrı daha Taksit ve krediyle cep telefonu satışında vade sınırları değişti Taksit ve krediyle cep telefonu satışında vade sınırları değişti Kadınların cezaevinde başörtülerinin kesilmesiyle ilgili 3 memur görevden uzaklaştırıldı Kadınların cezaevinde başörtülerinin kesilmesiyle ilgili 3 memur görevden uzaklaştırıldı