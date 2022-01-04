Fiyat İstikrarı Komitesi Bakan Nebati başkanlığında ikinci kez toplandı

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında ikinci toplantısını yaptı.

2021 yılı enflasyon gelişmelerinin değerlendirileceği toplantı Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 19.00'da başladı. Toplantının gündeminde, enflasyonla mücadele kapsamında alınabilecek tedbirler olduğu öğrenildi.

FİYAT İSTİKRARINA YÖNELİK GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAK AMACIYLA KURULDU

Fiyat İstikrarı Komitesi, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu.

Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek komitenin görevleri arasında.



HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NIN KOORDİNASYONUNDA GERÇEKLEŞİYOR

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda, Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman bakanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. Gerekli görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri de toplantılara davet edilebiliyor.