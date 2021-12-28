Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası BİM'den indirim açıklaması

Doların düşmesi sonucu BİM'in intetentb sitesinde 40'dan fazla üründe indirim yapıldığı açıklandı.

AK Parti iktidarının ve AK Parti'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarına eleştiriler sürüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre yüzde 21,31'e ulaşan enflasyonu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yüzde 58.65 olarak açıkladı.

Enflasyondaki artış durdurulamazken AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Aralık’ta açıkladığı ‘dövize endeksli mevduat’ uygulaması ile 18 lira seviyesini aşan dolar/TL kurunda sert düşüş yaşandı.

Dolardaki düşüşün fiyatlara yansıyacağı tarih hakkında tartışmalar sürerken Fiyat İstikrarı Komitesi, bugün ilk kez Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında toplandı.

AK Parti iktidarının firmalara baskı yaptığı iddiaları gölgesinde gerçekleştirilen toplantının

BİM'DEN İNDİRİM AÇIKLAMASI

Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) sitesinden yaptığı duyuruda 24 Aralık 2021 ve sonrasında 40'dan fazla üründe yüzde 8 ila yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim uygulandığı belirtildi.

Şirket önümüzdeki dönemde fiyat ve maliyet ortamının oluşması sonrası diğer ürünlerde de indirimlerin yapılacağını kaydetti.

MİGROS DA İNDİRİM YAPILACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Pazartesi günü Migros'tan yapılan açıklamada,"Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı. Ayrıca 5 litrelik Migros ayçiçek yağı 109 TL’ye inmiş olarak satılıyor. Ürünlere yenileri de eklenmektedir. Tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği indirimli Doğadan geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram 29,90 TL, Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’den, Türk Şeker 5 kilogram 26,50 TL’den, 5 kilogram Migros şeker 34,90 TL’den satışa devam edilmektedir. Sinangil un 2 kilogram 16,90 TL’den, Tahsildaroğlu 500 gram peynir 36,95 TL’den, Migros bal 19,95 TL ‘den, Selpak 24’lü tuvalet kağıdı 59,90 TL’den satılmaktadır." ifadelerine yer verilmişti.