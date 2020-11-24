''Fonun kayıp paraları'' iddiasına Bakan'dan tepki çeken yanıt

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, bakanların kaynakların harcanması konusunda hesap vermediğini belirterek “Hazine nerede birikmiş para bulsa, yandaş müteahhitlere aktarmak için üstüne yatıyor” dedi.

Türkiye’nin pek çok yerinde eğitim öğretimde öğrenciler internete ulaşamazken, internet erişimindeki sorunlar için oluşturulan Evrensel Hizmet Fonu’nda toplanan paraların altyapı çalışmaları için kullanılması gündeme geldi.

2005’te Türk Telekom’un özelleştirilmesinin ardından köylerde, kırsal bölgelerde yaşayan yurttaşlara sunulacak internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kamu yatırımlarının devam ettirilebilmesi amacıyla Evrensel Hizmet Fonu kurulmuştu.

Bu kapsamda GSM operatörlerinin her yıl gelirlerinin bir kısmını aktardığı fon için farklı gelir kalemleri oluşturuldu. 2005 yılından beri bu fonda biriken paranın ne kadar olduğu bilinmiyor; ancak fonda 11 milyar TL’nin üzerinde para toplandığı tahmin ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP’li Emir, söz konusu fonda biriken paranın uzaktan eğitim konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla harcanması gerektiğini belirterek, fonun bağlı olduğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bugüne kadar fonla ilgili yapılan harcamaların neler olduğu sorusunu yöneltti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, fonda biriken paranın nerelere harcandığıyla ilgili bilgiler yerine, fonun yasal dayanağı olan kanunun sayı numarasını paylaşarak, “5369 sayılı yasa uyarınca işlem yapıldığını” söylemekle yetindi.

Emir, “Son olarak 2019’da GSM operatörlerinden Evrensel Hizmet Gelirleri adı altında toplanan paranın miktarı 1 milyar 562 milyon 747 bin TL’yi buldu. Bu gelirin yalnızca 76 milyon 169 bin 457 TL’si harcanırken geriye kalan 1 milyar 486 milyon 577 bin TL’nin nereye harcandığı ise bilinmiyor. Hiç olmazsa pandemi döneminde internetten mahrum olan milyonlarca öğrenci için bu fonu kullanmayı düşünselerdi” dedi.

‘BAKANIN HABERİ YOK’

Emir, Bakanın TBMM’ye bu paraların nereye harcandığının hesabını vermesi gerektiğini belirterek “Anlaşılıyor ki, Ulaştırma Bakanı’nın da bu paradan haberi yok. Çünkü Hazine’nin tıpkı 15 Temmuz şehit yakınları için toplanan paralarda olduğu gibi, tıpkı Atatürk’ün vasiyet gelirlerinde olduğu gibi bu paraya da el koyduğunu biliyoruz. İktidar nerede birikmiş para bulsa, yandaş müteahhitlere aktarıyor. Kamu kaynaklarını yandaş müteahhitlerin kullanımına sunmak için elinden geleni yapıyor” dedi.

