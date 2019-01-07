Futbol kulüplerine de borç yapılandırma imkanı

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Futbol kulüplerinin mali yapılarınının güçlendirilmesi çalışmalarına TBB Yönetim Kurulu Başkanı sadece kendi bankasını (Ziraat Bankası) temsilen değil, futbol kulüplerinin krediilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmakta

* Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklar

* Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil, her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek

* Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak

* Kulüpler bir değil çok sayıda banka ile kredi ilişkisinde, kulüplerin gelirleri giderlerini karşılayacak düzeyde

* Bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi ve yapılandırılması amaçlanıyor; yeni kredi kullandırımı anlamına gelmiyor

* TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün a Spor kanalında saat 2000'da yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacaklar