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  2. Ekonomi
  3. 07 Ocak 2019 15:01

Futbol kulüplerine de borç yapılandırma imkanı

Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamada, bankaların borç yapılandırma imkanını futbol kulüplerine de sunacağı belirtildi.

Futbol kulüplerine de borç yapılandırma imkanı
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Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Futbol kulüplerinin mali yapılarınının güçlendirilmesi çalışmalarına TBB Yönetim Kurulu Başkanı sadece kendi bankasını (Ziraat Bankası) temsilen değil, futbol kulüplerinin krediilişkisinde bulunduğu diğer bankaları da temsilen katılmakta

* Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklar

* Futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil, her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecek

* Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacak

* Kulüpler bir değil çok sayıda banka ile kredi ilişkisinde, kulüplerin gelirleri giderlerini karşılayacak düzeyde

* Bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi ve yapılandırılması amaçlanıyor; yeni kredi kullandırımı anlamına gelmiyor

* TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bugün a Spor kanalında saat 2000'da yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detayları paylaşacaklar

futbol kulüpleri , borç yapılandırma
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