Garanti BBVA'dan yeni kripto hamlesi

Akbank’ın iştiraki Ak Yatırım’ın ardından Garanti BBVA da kripto hamlesini kullanıma sundu.

Türkiye’nin ilk portföy yönetim şirketi Garanti BBVA Portföy, yatırımcılarına farklı yatırım temalarında yenilikçi çözümler sunmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda, gelecekte internetin yerini alması beklenen, sanal ve gerçek dünyanın yeni oluşumu Metaverse’i odağına alarak Türkiye’de bir ilk olan “Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu’nu (MET)” kurdu.

Garanti BBVA, geçtiğimiz süreçlerde kripto paralar ile ilgili LinkedIn platformunda çeşitli iş ilanları yayımlamıştı.

Paylaşılan bir ilanda “Dijital Varlık Likidite Yönetimi Proje Sorumlusu/ Product Owner” pozisyonuna alım yapıldığı kayıtlar geçmişti. Ayrıca banka, 2022 Haziran’da “Kripto Varlık Uzmanı/Yetkilisi” aradığını belirtmişti. Yetkili kişinin Garanti BBVA bünyesinde yürütülen ‘Kripto Varlık’ işlemleri bünyesinde yer alacağını açıklamalara eklemişti.

Bunun yanı sıra Akbank İştiraki Ak Yatırım da, mart ayında Stablex‘i satın almak için resmi hamlelerde bulunduğunu duyurmuş, konuyla ilgili yapılan açıklamada, Stablex‘in çoğunluk hisselerinin alınması amacıyla pay alım ve iştirak sözleşmesi imzalandığı bildirilmişti.

Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu’na Garanti BBVA şubelerinden ve dijital kanallardan yatırım yapılabiliyor. Aynı zamanda başka kurumda hesabı olanlar TEFAS aracılığıyla diledikleri kurumun şube, internet veya mobil kanalları üzerinden alt limit olmaksızın Türk Lirası ile işlem yapabilir.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Sinem Edige şöyle konuştu:

“Sektörümüzdeki çeyrek asırlık tecrübemiz, geniş yatırım yönetimi kadromuz ve şirket içi güçlü araştırma ekibimizle müşterilerimiz için yenilikçi ürünler sunuyoruz. Metaverse de bu kapsamda üzerine eğildiğimiz özel bir alan oldu. Metaverse; blockchain, kripto varlıklar, sanal gerçeklik, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi birçok teknolojinin birleşiminden oluşuyor. Son dönemde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisinin ağırlıklı olarak oyun sektöründe kullanıldığını ve büyük teknoloji şirketlerinin bu alana yatırım yapmaya başladığını da görüyoruz. Henüz başlangıç aşamasında olan metaverse, yeni kullanım alanlarıyla gelecekte tüketici ve işletmelerin davranışlarının dönüşümünü sağlayabilir. Garanti BBVA Portföy olarak biz de çağı ve yeni trendleri takip eden yatırımcılarımızın alternatif ürün beklentilerine hizmet edecek şekilde Türkiye’de ilk ve tek olan Metaverse ve Yeni Teknolojiler Değişken Fonu’nu hayata geçirdik. Bu fonu, metaverse ve yeni teknolojilerine yatırım yapmak isteyen, birikimlerini değerlendirirken orta ve uzun vadeli bakış açısıyla düşünen, TL ile fon alımı yaparak portföyünü çeşitlendirmek isteyen yatırımcılarımız değerlendirebilir. Garanti BBVA Portföy olarak yenilikçi yaklaşımlarla yatırımcılarımıza farklı çözümler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.