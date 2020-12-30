Geçiş garantili köprülere, tünel ve karayollarına 2021 zammı geliyor!

Konuyla ilgili çalışma yapıldığı, yeni geçiş ücretleri belirlenirken ocak ayının 2’nci günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları alış kuru ve Birleşmiş Milletler Tüm Kentsel Tüketici Fiyatları Endeksi’ne göre ABD Doları enflasyonunun dikkate alındığı, buna göre hesaplamanın yapıldığı ifade edildi. Ankara’nın, “olur” vermesi durumunda olası zamlı geçiş ücretlerinin, hafta sonu uygulamaya girmesi bekleniyor. Avrasya Tüneli’nde de benzer parametrelere göre yeni geçiş ücretleri hesaplanacak. Avrasya’da yeni tarifeler, 1 Şubat’ta…

ARTIŞLARDA DOLAR KURU DİKKATE ALINIYOR

Özel sektörün işlettiği Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri ile otoyol geçiş ücretleri, sözleşme gereğince belli aralıklarla (yılda 2 kez, Ocak ve Temmuz aylarında) yenileniyor. Yeni geçiş ücretleri belirlenirken, dolar kuru dikkate alınıyor.

HaberTürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, kaynaklar, ocak ayının 2’nci günü için Merkez Bankası tarafından belirlenen ABD Doları alış kuru ve ABD’deki tüketici enflasyonunun tayin edici önemli iki öğe olduğunu belirterek, bu veriler ışığında hesaplamanın yapıldığını söyledi. Bu doğrultuda hesaplamalar sonuçlandırılacak. Olası zamlı geçiş ücretlerinin Ankara’nın “olur” vermesi durumunda hafta sonu uygulamaya girmesi bekleniyor.

AVRASYA TÜNELİ

Avrasya Tüneli’nde, yeni tarifelerin 1 Şubat’ta uygulamaya girmesi bekleniyor. Söz konusu projede, geçiş ücretleri hesaplama yöntemi şöyle:

ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETİ: 4.5 dolar düzeyinde bulunuyor. 4 dolar olarak öngörülen tutar, projede gündeme gelen bazı maliyetler nedeniyle bir miktar arttı.

ABD ENFLASYONU: ABD enflasyon artışı, belli bir dönemdeki birikimli artış (Son 9-10 yıl alınıyor) hesaplamaya dahil ediliyor.

DOLAR KURU: 2 Ocak 2020’de Merkez Bankası’nın ilan edeceği dolar kuru alınacak.

KDV: Bunlara ek olarak yüzde 8 KDV de geçiş ücretlerine eklenecek.