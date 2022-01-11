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Getir, n11'e ortak oldu

Getir, n11'e ortak oldu

Getir’in Türkiye’nin öncü alışveriş platformlarından n11’e yatırım yapmak için Ağustos ayında başlattığı görüşmeler tamamlandı.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında n11 için ortaklık görüşmelerini başlatmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Rekabet Kurumu, n11 hisselerinin bir kısmının sermaye artırımıyla satın alınması işlemine onay verdi.

Getir Kurucusu Nazım Salur

Mart 2013’te Doğuş Holding A.Ş. ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Planet Co. Ltd. ortaklığında kurulan n11’de mevcut ortaklar şirkette kalmaya devam ederken, Getir şirketin yönetim kontrolünden de sorumlu olacak.

GETİR'İN TÜRKİYE'DEKİ EN BÜYÜK SATINALMASI 

20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla kayıtlı iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturan n11’e yapılan yatırım, Getir’in şimdiye kadar Türkiye’de hayata geçirdiği en büyük satınalma yatırımı oldu.

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