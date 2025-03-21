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Getir’in 4 iştirakinin satışına onay çıktı

Getir’in 4 iştirakinin satışına onay çıktı
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Rekabet Kurulu, Getir'in dört iştirakinin Birleşik Arap Emirlikleri devlet fonu Mubadala'ya devrine onay verdi.

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını sonuçlandırdığına yönelik kararlarını Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde duyurdu. Karara göre, Getir’in 4 iştirakinin Mubadala’ya devrine onay verildi.

Rekabet Kurumu'nun aldığı kararda, "Getir Araç Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret AŞ, Getir Teknolojik Hizmetler AŞ, Getiriş Danışmanlık ve Ticaret AŞ ve Getgo Teknoloji AŞ’nin tek kontrolünün dolaylı olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadeleri kullanıldı.

Getir kurucusu Nazım Salur, hakim yatırımcısı Mubadala'ya yönelik geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"BAE devlet fonu Mubadala, Getir’i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık, ilerleyen dönemde daha detaylı açıklamalar yapacağız."

 

Etiketler rekabet kurumu Getir mubadala
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