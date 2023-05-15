GİB duyurdu: Gelir vergisi beyannemesi için yeni karar

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs 2023 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 22 Mayıs 2023 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2023 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.