Gıda fiyatlarında kahreden ayrıntı

Türkiye’de gıda fiyatları, dünyadaki genel gidişatın aksine 34 aydan bu yana aralıksız artıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre yıllık enflasyon temmuzda yüzde 47,83 oldu. Aylık artışsa yüzde 9,49

TÜİK’e göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 54 artış gösterdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) Küresel Gıda Fiyat Endeksi’yse aynı dönemde yüzde 21 düştü. AB’deyse yıllık gıda enflasyonu mayıs itibarıyla yüzde 15.

Euronews Türkçe’nin haberine göre küresel gıda fiyatları son 15 ayda sadece Nisan 2023’te yükselirken diğer tüm aylarda düşüş gösterdi. Gıda fiyatları Türkiye’de Eylül 2020’den bu yana, yani 34 aydan beri artmaya devam ediyor.

FAO ve TÜİK’in açıkladığı gıda fiyat endeksleri arasındaki fark Türkiye’nin ‘yeni ekonomik modele’ geçtiği Kasım 2022’den itibaren giderek büyüyen bir makasa dönüştü.

Türkiye’nin Kur Korumalı Mevduatı (KKM) ilan ettiği Aralık 2021’deyse radikal bir değişim başlıyor. Dünyada gıda fiyatları 140’a düşerken Türkiye’de 161 oluyor.

Haziran 2023’te üç endekse bakıldığındaysa sonuç şöyle: Yaklaşık üç sene önce üç bölgede de gıda fiyatları 100 iken dünyada 128 birime, Türkiye’de 366 birime; AB’deyse 130 birime yükselmiş. AB verisi mayıs ayını yansıtıyor.

Ağustos 2020-Haziran 2023 arasını kapsayan son 34 ayda gıda fiyatları dünyada yüzde 28 artarken Türkiye’de yüzde 266; AB’deyse yüzde 30 yükseldi.

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