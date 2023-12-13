  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Gümrük cezaları ve fazla çalışma ücretlerine zam

Gümrük cezaları ve fazla çalışma ücretlerine zam

Gümrük cezaları ve fazla çalışma ücretlerine zam
Güncelleme:

Gümrük kanununa aykırı hareket edenlere uygulanan cezalar ile fazla çalışma ücretlerine ilişkin tutarlar, yüzde 58,46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırıldı.

Gümrük işlemlerine yönelik ceza tutarı ile fazla çalışma ücretleri yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 58,46 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, Kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1 Ocak 2024'den itibaren 828 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 77,12 lira, diğer işlemler için 180,12 lira, Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 180,12 lira, diğer işlemler için 283,10 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

AA

Etiketler ticaret bakanlığı gümrük cezası fazla çalışma ücreti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene veliden suç üstü
İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 22 gözaltı
Trafikte ''çakarlı araç terörü''ne ''oh be'' dedirten ceza
Hava buz kesecek! Kuvvetli yağışlar geri geliyor
Akşener’in yerel seçimlerde İstanbul kararı belli oldu
Motosiklete de 6 ay 6 bin kilometre sınırı geldi
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! 22 ilçe kararacak!
Sağlık raporlarının geçerlilik süreleri bir kez daha uzatıldı
TOGG'un sedan modeli için beklenen tarih açıklandı
İstanbul'da İETT otobüsü alev alev yandı