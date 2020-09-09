Gümüş ithalatında büyük bir patlama yaşandı!

Türkiye’nin ağustos ayı altın ve gümüş ithalatı verileri açıklandı. Hem altın hem gümüş ithalatında yaşanan artış dikkat çekti.

Gümüş ithalatında yaşanan artış çarpıcı boyutta. Verilere göre geçen yılın ağustos ayında 3 bin 858 kilogram olan gümüş ithalatı bu yılın aynı döneminde tam yüzde 2.560 artışla 102 bin 660 kilogram oldu.

ALTIN İTHALATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye’nin altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 236 artarak 11 bin 190 kilogramdan, 37 bin 572 kilograma çıkarak son 31 ayın en yüksek rakamına ulaştı. Bundan daha yüksek olan son rakam 44 bin 210 kilogram ile 2018 yılının ocak ayında gerçekleşmişti.

KAAN KUTSAR: YATIRIMCILAR GÜMÜŞE YÖNELDİ

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.



Bu durumun altında yatan sebebin, pandeminin yarattığı ekonomik ortamla birlikte yükselen altın fiyatlarındaki ralliyi kaçıran yurt içi tasarruf sahiplerinin gözünü bir başka kıymetli maden olan gümüşe çevirmesi olduğunu belirtti.



Özellikle ons altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte harekete geçen gümüşün de yeni zirve seviyeler oluşturması ile dikkatleri üzerine çektiğini belirten Kutsar, “Yurt içindeki yatırımcılar da bu durumdan fayda sağlayabilmek adına, Kapalıçarşı gibi fiziki piyasalara yöneldi. Bu sebeple yurt içi talep artışının bir kısmı ithalat ile karşılandı.



Bunun yanında altın/gümüş rasyosu son 1 yıllık ortalamada, gümüşün altına göre daha ucuz kaldığına işaret etmesi, bu görünüme katkı sundu. Ayrıca gümüşün birim bazında altından ucuz olması da gümüşe olan talebin artmasına destek verdi. Yani yatırımcılar, ellerinde bulundurdukları para ile miktar bazında altından daha fazla gümüş alabilecekleri düşüncesi ile bu harekete katılım sağlayarak, gümüş talebini artırdı.” ifadelerini kullandı.