  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. ''Gümüş kralı'' lakaplı ünlü milyarder hayatını kaybetti

''Gümüş kralı'' lakaplı ünlü milyarder hayatını kaybetti

''Gümüş kralı'' lakaplı ünlü milyarder hayatını kaybetti

Forbes'in milyarderler listesinde yer alan Meksikalı Alberto Bailleres, 91 yaşında hayatını kaybetti. ''Gümüş kralı'' olarak da bilinen ünlü milyarderin şirketleri, dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi.

Forbes dergisine göre halihazırdaki servetinin 8,6 milyar doları aştığı tahmin edilen 1931 doğumlu Meksikalı ünlü iş adamı Alberto Bailleres Gonzalez dün 91 yaşında hayatını kaybetti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GÜMÜŞ ÜRETİCİSİ
Meksika'nın en zengin dördüncü adamı olan Bailleres, 50 yıldan uzun bir süre Peñoles ve Fresnillo madencilik şirketleri, Palacio de Hierro mağazası, sigortacı Grupo Nacional Provincial (GNP) gibi ülkenin en büyük holdinglerinden birinin başındaydı. Sanatın patronu olarak bilinen Meksikalı Bailleres, özellikle maden ve perakende satış sektörlerindeki şirketleriyle tanınıyordu. Bailleres'in şirketleri, ayrıca dünyanın en büyük gümüş üreticisiydi.

AİLEDEN AÇIKLAMA GELMEDİ
Bailleres'in vefatının ardından şimdiye kadar şirketlerinin veya akrabalarının hiçbir sözcüsü ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapmadı. Öte yandan ölümü doğrulayan Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bailleres ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Etiketler alberto Bailleres milyarder gümüş üreticisi forbes
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kübra'nın ölmeden önceki son görüntüsü kamerada
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın ''yok artık'' dedirten değişimi
Yılmaz Özdil: ''Türkiye'deki 9 milyon Suriyeli sadece onun problemi''
Vatandaşın ''Atatürk Anıtı'' nöbeti AK Partili ismi rahatsız etti! Tepki çeken paylaşım
İşte asıl bu ateş sönmeyecek! Samsun'da sabah kadar süren Atatürk nöbeti
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ''hain'' diyen çocukla ilgili ilk açıklama
Şubat 2022 kira zam oranı belli oldu
Memur ve emekliler için enflasyon farkı belli oldu
''Filozof Atakan'', Atakan Kayalar geri döndü
ABD'nin Türkiye sınırındaki ''gizli operasyonu'' böyle görüntülendi