HAK-İŞ’ten kıdem tazminatı açıklaması

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, kıdem tazminatı tartışmalarına ilişkin ''Kıdem tazminatı konusunda var olan haklarımızı güvence altına alalım ama var olan sorunları da çözelim. Bunun için ne gerekiyorsa; fonsa fon, bunun üzerinde tartışalım ve her emekçi, işçi şartlar ne olursa olsun kıdem tazminatını alsın'' dedi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Kıdem tazminatıyla ilgili son günlerde yeni tartışmaların ortaya çıktığını anımsatan Arslan, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Programda (OVP) kıdem tazminatıyla ilgili herhangi bir düzenlemenin olmadığını dile getirdi.

"10 YILLIK EMEĞİNİZ GİDİYOR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a sorulan soru üzerine kıdem tazminatıyla ilgili yeni düzenlemelerini yapılabileceğine dair bir açıklama olduğunu hatırlatan Arslan, "Türkiye'de kıdem tazminatı konusu ciddi bir sorundur. İşçiler istifa ederse kıdem tazminatı alamıyor. Daha iyi bir iş buldunuz veya ailevi nedenlerle ayrılacaksınız işten, istifa ediyorsunuz, 10 yıllık emeğiniz gidiyor" açıklamasını yaptı.

İşle ilgili bir kusuru bulunan çalışanın işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı almadığını bildiren Arslan, bir yılını tamamlamayan işçilerin de tazminattan yoksun olduğunu ifade etti.

Özel sektördeki emekçilerin büyük bir kısmının hak ettikleri halde kıdem tazminatı alamadıklarını belirten Arslan, "Kıdem tazminatı konusunda var olan haklarımızı güvence altına alalım ama var olan sorunları da çözelim. Bunun için ne gerekiyorsa fonsa fon, bunun üzerinde tartışalım ve her emekçi, işçi şartlar ne olursa olsun kıdem tazminatını alsın" ifadelerini kullandı.

AA