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Halkbank'tan ''uzlaşı'' iddialarına yalanlama

Halkbank'tan ''uzlaşı'' iddialarına yalanlama

ABD'de devam eden davada yargılan Halkbank, KAP'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı teklif ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Banka KAP'a dün akşam yaptığı açıklamada, aleyhine açılan davanın temyiz aşamasında olduğunu ve temyiz tamamlanana kadar mahkemede yargılamanın askıya alındığını hatırlattı.

Açıklamada, "Bankamızın ABD'de devam eden dava süreciyle bağlantılı olarak jürili dava öncesinde Türkiye'nin tazminat ödeyip uzlaşmayı önerdiği ve söz konusu teklifin de ABD tarafından değerlendirildiği yönünde kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı ve hisse değerini etkileyici nitelikte haber ve söylentilerin yer aldığı anlaşılmaktadır" denildi.

 Halkbank'ın avukatları son olarak Nisan ayında temyiz mahkemesinde bankanın ABD yasaları karşısında yabancı devlet dokunulmazlığına sahip olduğu şeklinde savunma yapmış, tarafların beyanlarını dinleyen temyiz mahkemesi ise ne zaman karar alacağını açıklamamıştı.

Etiketler halkbvank kap uzlaşı amerika abd
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