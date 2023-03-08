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Hazine'nin nakit dengesi açığı rekor kırdı

Hazine'nin nakit dengesi açığı rekor kırdı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı nakit dengesi şubat ayında 171,5 milyar TL ile rekor seviyede açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, faiz dışı denge aynı ayda 140,1 milyar TL açık verdi.

Açıklanan verilerine göre şubattaki 171,5 milyar TL açıkla birlikte ocak-şubat nakit dengesi 225,8 milyar TL'ye ulaştı. 

Nakit dengesi 2022 yılının şubat ayında 55,5 milyar TL fazla vermişti.

Etiketler nakit dengesi rekor seviye açık nakit dengesi açığı hazine ve maliye bakanlığı
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