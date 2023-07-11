''Hindistan, ABD'yi geçerek 2075'te dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olacak''

Goldman Sachs tarafından yapılan tahmine göre, Hindistan ekonomisi ABD'yi geride bırakma ve birkaç on yıl içinde Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma yolunda ilerliyor.

Goldman Sachs Research Hindistan'ın ABD'yi 2075 yılına kadar üçüncü sıraya taşıyacağını öngören bir rapor yayınladı.

Verilere göre Çin, 2030'larda ABD'yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi olacak ve komünist ülkenin 2075 yılına kadar 57 trilyon dolarlık bir GSYİH'si olacak.

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Goldman Sachs Research'ün Hindistan ekonomisti Santanu Sengupta, raporda, son zamanlarda 1,4 milyarla dünyanın en büyüğü haline gelen ülkenin nüfusunun büyüme için iyi bir konumda olduğunu çünkü çalışma çağındaki insan nüfusu ile çalışma çağındaki insan nüfusu arasındaki en iyi oranlardan birine sahip olduğunu söyledi.

Sengupta, "Önümüzdeki yirmi yılda, Hindistan'ın bağımlılık oranı bölgesel ekonomiler arasında en düşüklerden biri olacak. Yani bu, Hindistan'ın üretim kapasitesi oluşturma, hizmetleri büyütmeye devam etme ve altyapıyı büyütmeye devam etme açısından doğru anlaması için gerçekten bir pencere." diye konuştu.

Goldman Sachs araştırmacıları, Hindistan'ın büyüme tahminine ulaşmasını engelleyebilecek bazı riskler olduğuna dikkat çekti. Son 15 yılda düşen ve özellikle kadınlar arasında düşük olan işgücüne katılım oranı artırılmazsa, ülkenin büyüme potansiyeli zarar görebilir.

Rapor, demografik avantajlarının ötesinde, sermaye yatırımının da Hindistan'ın büyümesinin önemli bir itici gücü olmasının beklendiğini söyledi. Raporda, "Hindistan'ın tasarruf oranı, düşen bağımlılık oranları, artan gelirler ve daha derin finans sektörü gelişimi ile artacak ve bu da muhtemelen daha fazla yatırımı yönlendirmek için sermaye havuzunu kullanılabilir hale getirecek." dendi.

Uluslararası Para Fonu'na göre Hindistan şu anda 3,73 trilyon dolarlık GSYİH ile dünyanın en büyük beşinci ekonomisi. Bu, 4.3 trilyon dolarla 4. Almanya'nın, 4.4 trilyon dolarla 3. Japonya'nın, 19.37 dolarla 2. Çin'in ve 26.85 trilyon dolarla 1. Amerika'nın arkasında.