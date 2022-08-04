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H&M''e ''kepenk kapatıyoruz'' akını

H&M''e ''kepenk kapatıyoruz'' akını

Rusya'dan çıkma kararı alan dünyaca ünlü hazır giyim markası H&M'nin kapılarını son kez açtığını açıklaması sonrasında Ruslar, son kez satın alabilmek için mağazalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya pazarından tamamen çekilme kararı alan H&M, ülkedeki faaliyetlerini askıya aldı. Ancak , Rusya pazarından tamamen ayrılmadan önce mallarını satmak için yeniden açıldı.

Şirket, stoklarını eritebilmek adına Rusya’daki mağazalarını kısa sürede yeniden açarken, başkent Moskova’da mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Ruslar durumdan şikayetçi. İngiliz haber ajansı Reuters, H&M önünde bekleyen Ruslarla konuştu. İrina isimli bir kadın, “H&M’den sonra ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu yüzden buradayız. İçeri girip her şeyi satın almayı planlıyorum.” dedi. Bir başka müşteri Katerina da “Bunun olmasının nedeni korkunç. Her şeyden önce bunu düşünmeliyiz.” ifadelerinde bulundu.

6 BİN ÇALIŞAN ETKİLENECEK

H&M, Rusya pazarından çıkma kararı aldıktan sonra mağazalarını açmaya karar veren tek şirket. Daha önce mobilya devi IKEA da Rus pazarından ayrıldığını açıklamış, yalnızca çevrimiçi satış için yeniden açılmıştı.

H&M mağazası önünde uzun kuyruklar oluştu.
H&M’in altıncı en büyük pazarı olan Rusya’dan ayrılmasının şirkete yaklaşık 200 milyon dolara mal olması ve 6 bin çalışanı etkilemesi bekleniyor.

H&M, altıncı büyük pazarı konumundaki Rusya'da mağaza yatırımlarını uzun bir süre artırmış, birçok pazarda aksi yönde adım atmasına rağmen ülkedeki fiziksel mağaza sayısını artırmıştı.

Etiketler H&M rusya hazır giyim avm alışveriş merkezi ruslar
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