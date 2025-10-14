İflas dalgası büyüyor: Türkiye'nin bir dev firması daha iflas etti

  1. Anasayfa
Zara, Bershka, Next ve Resort gibi dünya devlerine üretim yapan tekstil firması 3F Tekstil de iflas eden firmaların arasına dahil oldu.

Tekstil sektöründeki önemli markalar arasında yer alan İstanbul merkezli 3F Tekstil de iflas halkasına dahil oldu.

2024 yılında bir yıllık iflas koruması alan şirketin konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirilerek daha önce uygulanan tedbir kararları kaldırıldı. Bununla birlikte borçlarını ödeyememesi ve mali yapısını düzeltememesi sebebiyle iflas kararı verilen firma için tasfiye süreci başladı.

Şirket geçen yıl konkordato ilan etmişti

