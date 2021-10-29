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İhlas hAber Ajansı'nın halka arzına 10,6 kat talep

İhlas hAber Ajansı'nın halka arzına 10,6 kat talep

26-27 Ekim tarihlerinde talep toplama yoluyla halka arz edilen İhlas Haber Ajansı hisselerine 10,6 kat talep geldi. Hisseler, 4,60 TL'den önümüzdeki hafta işleme açılacak.

Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde önemli yatırımları bulunan İhlas Grubu, yeni bir halka arza imza attı. İhlas Grubu Şirketlerinden olan İhlas Haber Ajansı (İHA) hisseleri halka arz edildi. 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşen halka arzda, satış büyüklüğünün 10.6 katı kadar talep geldiği belirtildi. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükseltilmesi sebebiyle ihraç edilen 22 milyon TL nominal değerli paylar için 73 bin 432 yatırımcı talepte bulundu.

Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile halka arz edilen İHA hisselerine halka arz büyüklüğünün toplamda 10,64 katına denk gelen 1.076.516.242 TL karşılığı filtre edilmemiş 234.025.270 nominal değerli talep geldiği bildirildi.

GRUBUN HALKA AÇIK 6. ŞİRKETİ

İHA'nın halka arz edilmesiyle, İhlas Grubunun halka açık şirket sayısı 6'ya çıkmış oldu. İhlas Holding'in yanı sıra İhlas Yayın Holding, İhlas Gazetecilik, İhlas Gayrimenkul ve İhlas Ev Aletleri hisseleri de Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Halka arz edilen hisselerin, IHAAS koduyla önümüzdeki hafta Borsa Istanbul Birinci Piyasada işlem görmeye başlaması bekleniyor.

 

Etiketler iha halka arz ihlas haber ajansı
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