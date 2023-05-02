İhracatta büyük düşüş!

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında ihracatın yüzde 17.2 ithalatın yüzde 4,5 oranında azaldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine ilişkin nisan ayı öncü göstergelerinin ekonomik aktivitede iyileşmeye işaret ettiği belirtilerek, "Nisan ayında imalat sanayi kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak 75,6 seviyesine çıkmıştır. Yine nisan ayında, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108 seviyesinde gerçekleşmiştir. Reel kesim güvenindeki artışta, ihracat beklentileri ile iç talepteki canlılığın devam etmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan, mevsimsellikten arındırılmış tüketici güven endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 9,2 oranında artarak 87,5 değeri ile son 56 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış, ekonomik güven endeksi 102,2 ile eşik değerin üzerine çıkmış ve son 18 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir" denildi.

RAMAZAN BAYRAMI ETKİSİ

2023 yılı ilk çeyreğine ilişkin makro verilerin, deprem felaketinin olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye ekonomisinde büyümenin artarak devam ettiğini gösterdiği kaydedildi. Dünya Bankası'nın, Türkiye ekonomisine ilişkin 2023 yılı büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3,2'ye yükselttiği kaydedilerek, "Bununla birlikte, depremin ihracatımız üzerindeki olumsuz etkisi 2023 Nisan ayında azalmakla beraber devam etmiştir. Nisan ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 azalışla 19,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu azalışta, takvim etkisinin de önemli ölçüde etkili olduğu değerlendirilmektedir. Ramazan Bayramı nedeniyle, nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği perşembe-cumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır" ifadelerine yer verildi.

Takvimin olumsuz etkisine rağmen motorlu kara taşıtları ihracatının yüzde 3,6 artış ile 2,4 milyar dolar, makine ihracatının bir önceki yılki seviyesini koruyarak 2 milyar dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca, takvim ve fiyatların etkisiyle demir-çelik ihracatında 890 milyon dolar, enerji ihracatında 358 milyon dolar, alüminyum ihracatında 275 milyon dolar, plastik ihracatında ise 268 milyon dolar düşüş yaşandığı açıklandı.

'İTHALATIMIZ 28,2 MİLYAR DOLAR'

2023 Nisan ayı ithalatına ilişkin ise "İthalatımız, yüzde 4,5 oranında azalarak 28,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayında toplam enerji ithalatı, fiyatlardaki düşüşle yüzde 35,8 oranında azalarak 5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Son dönemlerde ithalatta izlenen artışta önemli bir etkisi olan altın ithalatı ise yılın ilk çeyreğine göre zayıflamakla birlikte, bir önceki yıla göre yüzde 174 oranında artışla 1,3 milyar dolar olmuştur. İthalatımızda öne çıkan diğer fasıllar, 1,2 milyar dolar artış ile motorlu kara taşıtları, 663 milyon dolar artış ile elektrikli makineler, 360 milyon dolar artış ile diğer makineler olmuştur" denildi.

DHA