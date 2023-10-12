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İki su firmasına ''ortak fiyat'' soruşturması

İki su firmasına ''ortak fiyat'' soruşturması
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Rekabet Kurulu, Erikli Su ve Pınar Su hakkında ürün fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiasıyla soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, ürün fiyatlarını birlikte tespit ettiği iddiasıyla Erikli Su ve Pınar Su hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Kurumun resmi internet sayfasında yer alan duyuruda, "Rekabet Kurulunun 10.08.2023 tarihli ve 23-37/711-M sayılı kararı uyarınca ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren üretici/tedarikçi teşebbüslerin ürün fiyatlarını birlikte tespit etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmada elde edilen bulgular kurulun 21.09.2023 tarihli toplantısında görüşülmüş, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ'nin bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak anılan teşebbüsler hakkında soruşturma açılmasına, 23-45/850-M(2) sayı ile karar verilmiştir." denildi.

İki firmanın ceza alıp almayacağı yapılacak soruşturma sonucunda belli olacak.

İHA

Etiketler erikli su pınar su rekabet kurulu
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